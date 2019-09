Hat Jonas Ems (22) den Liebeskummer bezwingen können? Diese Nachricht versetzte der YouTube-Community wohl einen Stich: Jonas und seine Freundin Denise Mski (19) gaben vor rund einem Monat ihre Trennung nach drei Jahren Beziehung bekannt. Danach wurde es einige Zeit ruhig auf dem Kanal des Teenie-Schwarms. Jetzt gab der Lockenkopf aber endlich in einem längeren Video ein Update, wie es ihm nach den ersten Wochen als Neu-Single geht.

Die Follower können aufatmen: In dem neuesten YouTube-Clip erklärt Jonas nämlich, dass es ihm schon deutlich besser gehe. Er habe den Monat Web-Abstinenz genutzt, um über sich selbst und über das, was nun kommt, nachzudenken: "Und ich habe jetzt gesagt: Jetzt geht's wieder los", gab der 22-Jährige sich optimistisch. Allerdings räumte er auch ein: Ganz über Denise hinweg sei er noch nicht. "Man darf sich aber nicht der Illusion hingeben, dass man jetzt sagen kann: Ey, so 'ne Beziehung, die jetzt drei Jahre ging, die hat man nach einem Monat schon wieder vergessen."

Jonas will sich nun wieder in die Arbeit stürzen und seinen Fokus darauf legen – denn Ablenkung in Form von Dates mit anderen Frauen kommen für den Influencer erst mal nicht infrage: "Es ist wirklich so, dass ich absolut kein Bock darauf habe. Manche haben auch gemeint, es ist die beste Medizin", erklärte er seiner Fan-Gemeinde. Doch er selbst fühle sich absolut nicht bereit, andere Damen – weder emotional, noch körperlich – an sich heranzulassen.

Actionpress/ Tamara Bieber Denise Mski und Jonas Ems bei den Nickelodeon Kids Choice Award 2019

Denise Mski Denise Mski, Web-Star

Instagram / jonasems Jonas Ems im September 2019

