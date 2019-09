Für diese beiden stand der Flirtkurs ja mal gar nicht gut! In Folge acht der Kuppelsendung Love Island mussten sich gleich zwei liebeshungrige Islander von der Möglichkeit, auf der TV-Insel die wahre Liebe zu finden, verabschieden: Nachdem sie von den Zuschauern auf die Abschussliste gesetzt wurden, wurden Amin und Asena auch von den übrigen Islandern endgültig aus der Show verbannt. So geht es ihnen nach ihrem unfreiwilligen Abgang!

Im RTL II-Interview gibt der verschmähte Muskelmann zu: "Mich hat diese Entscheidung sehr überrascht und getroffen. Momentan bin ich traurig, die Villa verlassen zu müssen. Ich war korrekt gegenüber jedem der Islander", findet Amin. Vor allem einer Sache trauert die Granate hinterher: "Schön wäre es gewesen, hätte man mir die Chance gegeben, meine Beziehung zu Julia wie auch zu Denise mehr zu vertiefen." Dafür wolle der 28-Jährige weiterhin Kontakt zu seiner Leidensgenossin Asena halten – immerhin kommen sie beide aus Köln!

Auch Asena gibt nach ihrem Exit ihre Emotionen preis: "Man ist sehr emotional und fühlt sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Man versucht die Zeit irgendwie zu verarbeiten und seine Gedanken zu ordnen, es ist einfach so viel in so kurzer Zeit passiert." Die 22-Jährige bestürzt ihr Rauswurf besonders, denn: Asena habe sich eigentlich vorgenommen, "noch freier und offener sein, für das was kommt."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Die "Love Island"-Kandidatinnen aus Folge acht

Anzeige

Instagram / amin_elkach/ Amin Elkach, Ex-"Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, "Love Island"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de