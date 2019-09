Seit mittlerweile acht Jahren ist Tammin Sursok (36) nun schon mit ihrem Ehemann Sean McEwen verheiratet. Im Jahr 2011 schlossen sie den Bund der Ehe in Italien und seit gut einem Jahr bilden sie gemeinsam mit ihren zwei Töchtern Phoenix Emmanuel und Lennon Bleu eine vierköpfige Familie. Jetzt bedankte sich die Pretty Little Liars-Schauspielerin bei ihrem Mann für die gelungene Ehe!

"Man sagt, in guten wie in schlechten Zeiten, in Krankheit und Gesundheit, bis dass der Tod euch scheidet", lauteten die Worte der 36-Jährigen in ihrem Instagram-Post. Dieses Versprechen komme jedoch erst zum Tragen, wenn man bereits eine Weile verheiratet sei und schon eine Menge zusammen durchgemacht habe, meint Tammin. Erfolge und Niederlagen, Schmerz und Freude, sowie tolle und weniger tolle Zeiten miteinander – das alles habe das Ehepaar zusammengeschweißt. Ihren Mann schätzt die Schauspielerin in vielerlei Hinsicht: "Du bist mein bester Freund – von dem Moment, in dem ich das Ehegelübde abgelegt habe bis zum heutigen Tag".

Sean gab seiner Frau in den vergangenen Jahren Halt, wenn sie ihn brauchte. Immerhin musste die Serien-Darstellerin zwei Fehlgeburten verkraften, die erste kurz nachdem ihre erste Tochter zur Welt gekommen war, und die zweite vor der Geburt ihres zweiten Kindes. "Aber Fehlgeburten passieren so oft, dass wir darüber nicht sprechen", war Tammins Statement gegenüber The Morning Show. Heute zeigt sie sich dennoch glücklich mit ihren beiden Töchtern und ihrem Mann.

Instagram / tamminsursok Tammin Sursok und Sean McEwen mit ihren Töchtern

Instagram / tamminsursok Tammin Sursok, Ex-"Pretty Little Liars"-Star

Instagram / tamminsursok Tammin Sursok und Sean McEwen mit ihren Töchtern Phoenix und Lennon

