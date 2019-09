Wann flirten Deutschlands bekanntesten Kuppelshow-Gesichter wohl endlich wieder im TV? Bereits im August wurde bekannt, dass Bachelor in Paradise ganz offiziell in die nächste Runde geht: Die Zuschauer können sich auf eine zweite Staffel des tropischen Flirt-Formats freuen! Auch die Namen der zukünftigen Bewohner der Liebesinsel sickerten nach und nach durch – einzig der Starttermin blieb den aufgeregten Fans bisher vorenthalten. Jetzt ist aber auch dieses Geheimnis raus!

Wie der Sender RTL nun auf seiner Website verkündet, geht die feuchtfröhliche Partnersuche bereits in weniger als einem Monat los: "Die zweite Staffel von 'Bachelor in Paradise' 2019 startet am 15.Oktober 2019 um 20:15 bei RTL", lautet die Ansage der Produktion. Damit wird die nautische TV-Singlebörse ab sofort an einem neuen Wochentag zu sehen sein – die Rosen werden künftig dienstags statt mittwochs verteilt! Außerdem besteht auch dieses Jahr die Chance, alle Folgen auf TVNOW zu streamen.

Bleibt abzuwarten, welche der 32 urlaubenden Singles dann tatsächlich mit ihrem Traumpartner im Gepäck zurückfliegen werden. Bei Carina Spack und Serkan Yavuz scheint die Katze aus dem Sack schon vor der Ausstrahlung zu sein! Wie eine Quelle Promiflash verraten hat, wurden die Bachelor-Bekanntheit und der Bachelorette-Boy zusammen in dessen Heimat Regensburg erwischt!

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise” im Special bei RTL.de.

TVNOW "Bachelor in Paradise"-Kandidat Alexander Hindersmann

TVNOW Carina Spack, Reality-Sternchen

TVNOW Serkan Yavuz, Reality-Star

