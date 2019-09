Spätestens seit seiner Trennung von Topmodel Irina Shayk (33) ist Bradley Cooper (44) wohl einer der begehrtesten Junggesellen in Hollywood. Kein Wunder, dass die Gerüchteküche jedes Mal fast überkocht, wenn der 44-Jährige mit einer Frau gesichtet wird! Ganz aktuell fragt man sich nicht nur in der Traumfabrik: Geht da was zwischen Bradley und Schauspielkollegin Laura Dern (52)? Die 52-Jährige und der attraktive "Hangover"-Star schienen sich im Juli beim gemeinsamen Dinner in New York jedenfalls prächtig amüsiert zu haben. Hierzu spricht Laura jetzt Klartext!

Im Interview mit Us Weekly räumte der "Big Little Lies"-Star mit den Gerüchten auf: "Wir haben eine wunderbare Freundschaft. Wir haben Glück. Wir sind wie eine Familie", stellte Laura klar. Bradley sei einer ihrer besten Freunde und ein großartiger Mensch. Und genau deshalb verstehe sie auch das große Interesse an seinem Privatleben: "Ich nehme niemandem die Neugier übel, denn er ist spektakulär", schwärmte die Blondine von Bradley.

Auch wenn die Gerüchte über eine Romanze zwischen den beiden nun geklärt sind – ganz abwegig war die Vorstellung nicht. Schließlich war Bradley schon vor seiner Beziehung zu Irina bekannt dafür, am liebsten mit – blonden – Schauspielkolleginnen zu flirten. Unter anderem soll er Scarlett Johansson (34), Jennifer Aniston (50) und Cameron Diaz (47) gedatet haben. Und sein legendärer Bühnen-Flirt mit der wasserstoffblonden Lady Gaga (33) bei den Oscars im Februar bleibt natürlich auch unvergessen.

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Laura Dern, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images/Frazer Harrison Laura Dern bei den Emmy Awards 2017 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass zwischen Brad und Laura nichts läuft? Nein, das war mir klar. Ja, total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de