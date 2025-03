Bradley Cooper dreht neuen Film mit Laura Dern in New York

Bisher ist Bradley Cooper (50) vor allem als Schauspieler bekannt. Für die Dreharbeiten zu "Is This Thing On?" steht er nun selbst hinter der Kamera und führt Regie. Jetzt gibt es sogar brandneue Schnappschüsse vom Set in New York! Er ist darauf an der Seite der Stars seines neuen Projekts zu sehen: Laura Dern (58) und Will Arnett (54). Den Aufnahmen zufolge blüht Bradley als Regisseur so richtig auf. Er scheint dem Cast konzentriert die Szene zu erläutern, während dieser sichtlich gebannt seinen Worten folgt.

Für den Dreh ging es laut Page Six auch in den Stadtbezirk Queens – und sorgte dort bereits für Drama. Die Anwohner beschwerten sich über die nächtlichen Arbeiten, zu denen auch laute Generatoren gehörten, die angeblich bis weit nach Mitternacht liefen. Mehrere Lieferwagen blockierten demnach auch Straßen und Einfahrten und der Lärm sei laut einem Bewohner "den ganzen Tag und die ganze Nacht" zu hören gewesen. Wann die Produktion des Films abgeschlossen und die Fans mit der Veröffentlichung rechnen dürfen, ist derzeit noch unbekannt.

Nicht nur beruflich läuft es bei Bradley, sondern auch privat hat er allen Grund zur Freude. Seine Beziehung mit Gigi Hadid (29) sorgt bereits seit über einem Jahr für Schlagzeilen. Das Model sprach kürzlich erstmals im Interview mit Vogue über die Romanze der beiden. Dabei verriet die Bekanntheit, dass sie ihren neuen Freund auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes kennengelernt hat. Besonders an ihrem Partner schätzte sie zudem dessen Einfallsreichtum. "Ich respektiere ihn sehr als kreativen Menschen", schwärmte Gigi damals.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Bradley Cooper am Set von "Is This Thing On?", März 2025

Getty Images Gigi Hadid, März 2025

