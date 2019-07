Bereits seit Monaten brodelt die Gerüchteküche: Was läuft zwischen Bradley Cooper (44) und Lady Gaga (33)? Seit die zwei für "A Star Is Born" gemeinsam vor der Kamera gestanden haben, wird ihnen eine Affäre nachgesagt. Die Sängerin soll auch daran schuld sein, dass Bradleys Beziehung zu Irina Shayk (33) zerbrochen ist. Ein Liebesbekenntnis der beiden gibt es bisher allerdings nicht. Zeigen sie sich nun aber schon bald zusammen auf einem roten Teppich?

Seit ihrem innigen Auftritt bei der diesjährigen Oscar-Verleihung sollen sich Bradley und Lady Gaga nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit präsentiert haben, wie Instyle berichtet. Doch genau das könnte sich jetzt ändern, denn ihr gemeinsamer Streifen hat schon wieder zwei Nominierungen eingesackt: Bei den MTV Video Music Awards 2019, die am 26. August stattfinden werden, könnte ihr Duett "Shallow" in den Kategorien "Song of the Year" und "Best Collaboration" punkten. Bisher steht zwar nicht fest, dass Lady Gaga und Bradley bei der Award-Show anwesend sein werden – ein gemeinsamer Auftritt auf dem Red Carpet ist deswegen aber noch lange nicht ausgeschlossen.

Während die 33-Jährige und der Hollywood-Hottie eisern schweigen, was ihre angebliche Liaison angeht, will ein Insider mehr wissen: Im InTouch-Interview plauderte der Informant aus, dass Lady Gaga bereits bei Bradley eingezogen sein soll. Sie habe sogar schon einige ihrer Sachen in sein Haus in New York gebracht.

Splash News Bradley Cooper als Jackson und Lady Gaga als Ally in "A Star Is Born"

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga während ihrer Oscar-Performance von "Shallow", 2019

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga, Stars des Film "A Star Is Born"

Anzeige

Glaubt ihr, dass Bradley Cooper und Lady Gaga bald ihr Red-Carpet-Comeback geben? Ja, bestimmt! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de