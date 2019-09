Manuela Reimann (50) sagte ihren überschüssigen Pfunden den Kampf an! Der Goodbye Deutschland-Star scheint das Schlemmen eigentlich sehr zu genießen; immer wieder postet sie auf Social Media Fotos von verschiedenen Leckereien. Das geliebte Naschen schraubte die Auswanderin in der letzten Zeit aber vermutlich etwas zurück – sie nahm nämlich eine ganze Menge ab! Mit einem neuen Post zeigt Manuela nun, wie viel sie abgespeckt hat.

Kürzlich veröffentlichte die Blondine ein Bild auf Instagram, auf dem sie stolz in einem figurbetonten Kleid posiert. Auf dem Pic strahlt sie offenbar mit ihrem ganz persönlichen Abnehm-Coach um die Wette. "Ein Foto von letzter Woche mit meiner Freundin Christine – sie ist diejenige, der ich mein neues 'Ich' verdanke. Ich bin gerade, nach meiner 22-stündigen Reise, in Hamburg angekommen. Total k. o., aber glücklich!", kommentierte sie das Foto. Dem Posting fügte sie unter anderem den Hashtag #15kiloweg" an. Ihre Follower scheint der Beitrag neugierig zu machen! "Was für eine Ernährungsumstellung ist das? Metabolic Balance?", fragte jemand. Ein anderer User wollte wissen: "Hast du durch Joggen so viel abgenommen?" Mit welcher Methode sie die Pfunde zum Purzeln brachte, verriet die gebürtige Deutsche jedoch nicht.

Doch Manuela ist nicht der einzige Reality-TV-Star, der in letzter Zeit an Gewicht verloren hat: Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin, Iris Abel (51), nahm durch eine extreme Ernährungsumstellung ganze 30 Kilo ab. Das blieb allerdings nicht ohne Folgen: Die 51-Jährige hatte mit starkem Haarausfall zu kämpfen – deshalb ist sie seit Kurzem mit neuer Frisur unterwegs. "Mit kurzen Haaren ist es nicht so frustrierend, wie wenn du dir ein Büschel lange Haare rausziehst", erklärte sie.

Instagram / manuelareimann Manuela Reimann, 2018

Instagram / manuelareimann Manuela Reimann, 2018

Instagram / iris.abel.official Iris Abel im September 2019

