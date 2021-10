Bodytransformation dank krasser Ernährungsumstellung! Seit Jahren lassen die Kultauswanderer Konny (66) und Manuela Reimann (53) die Fans an ihrem außergewöhnlichen Leben teilhaben. Statt mit spannenden Reisen, Handwerksgeschick und amüsanten Situationen machen die ehemaligen Goodbye Deutschland-Bekanntheiten nun seit zwei Jahren mit ihrem krassen Diäterfolg auf sich aufmerksam. Manu hat mit disziplinierten Ernährungsmaßnahmen insgesamt 17 Kilo abgenommen und hält seitdem ihr Gewicht.

Und worum handelt es sich bei Manus Abspeck-Geheimnis? In der Mittwochsfolge von Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben gab das Reality-TV-Gesicht einen näheren Einblick in ihren neuen gesunden Alltag. Zum Frühstück gibts für Manu Rührei und Obst, dem Wohnmobil-Liebhaber Konny reicht sogar nur Kaffee! Die 53-Jährige verzichtet außerdem strikt auf jegliche Kohlehydrate. Stattdessen stehen Gemüse, Hülsenfrüchte und viel Wasser auf dem Speiseplan! Auch beim Einkaufen achtet die Wahlhawaiianerin penibel auf ihr Verhalten. Statt im Supermarkt zu schlendern und sich von verführerischen Angeboten locken zu lassen, steuert sie wohl zielstrebig die Obst- und Gemüseabteilung an. "Ich hab's geschafft und bin wirklich stolz auf mich", verrät die Sportskanone glücklich.

Ihre Freundin Christina, die sich selbst als Gesundheitscoach bezeichnet, hat Manu den gewissen Startkick gegeben. "Manu braucht jemand Fremdes, der ihr sagt, was sie essen soll", scherzt ihr Ehemann Konny. Auch auf Instagram hält die selbstständige Unternehmerin ihre Community regelmäßig auf dem Laufenden und dokumentiert ihren dauerhaften Body-Erfolg. Der Handwerker und die Blondine haben dank ihres neuen Lifestyles zusammen über 30 Kilo abgenommen und Manu trägt jetzt sogar vier Kleidergrößen weniger!

Instagram / manuelareimann Konny Reimann und Manuela Reimann, TV-Auswanderer

Instagram / manuelareimann Freundin von Manuela Reimann und Manuela Reimann

RTLZWEI Manuela Reimann, Reality-TV-Star

