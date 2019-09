In wenigen Stunden ist es tatsächlich so weit: Das Warten auf den Downton Abbey-Film hat endlich ein Ende – am 19. September flimmern die neuen Abenteuer rund um das Adelshaus der Crawley über die große Kinoleinwand! Promiflash traf die Hauptdarsteller der britischen Erfolgsserie noch vor der Ausstrahlung des Sequels und hakte nach: Auf was können sich eingesessene Fans bei der Adaption der TV-Show gefasst machen?

Hugh Bonneville (55), der in allen sechs Staffel den Hausherren Lord Robert Crawley verkörperte, verriet über die bald anlaufende Fortsetzung des Fernseh-Spektakels: "Die Größenverhältnisse unterscheiden sich ungemein; die Tatsache, dass dieses Mal alles für eine Leinwand produziert wird, die mehrere Meter lang und breit ist, statt für einen kleinen Bildschirm. Alles wurde so konzipiert und designet, dass gleich ein ganz anderes Gefühl entsteht, es fühlt sich viel epischer an. Man bekommt für sein Geld um einiges mehr geboten", verspricht der Schauspieler. Für den Cast haben sich die Dreharbeiten offenbar aber nur an einer kleinen, aber feinen Tatsache unterschieden...

"Die Serien-Szenen, die damals im Esszimmer des Schlosses gefilmt wurden, waren wirklich harte Arbeit, weil sie immer ewig gedauert haben. Zu wissen, dass man zehn Esszimmer-Szenen in einer Staffel filmen muss, ließ einem schon das Herz in die Hose rutschen", erklärte der 55-Jährige. Daher wäre die Aussicht auf maximal drei Esszimmer-Szenen im Film sehr entspannt gewesen. "Dieses Gefühl von 'Wir werden nicht für immer hier sitzen'", lachte Hugh im exklusiven Promiflash-Interview. In was für neue, spannende Situationen sich die Crawleys stattdessen bringen, können Fans ab Donnerstag im Kino verfolgen.

Collection Christophel/ActionPress Hugh Bonneville als Lord Robert Crawley

Collection Christophel/ActionPress "Downton Abbey"-Szene aus Staffel 2

Ot,Ibrahim/Action Press Hugh Bonneville in Hamburg

