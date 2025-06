Nicht willkommen: Touristen stürmen zu "Downton Abbey"-Dorf

Das beschauliche Bampton in Oxfordshire, bekannt als Drehort der erfolgreichen Serie Downton Abbey, sieht sich mit einem unerwarteten Problem konfrontiert: Touristenströme, die das Dorf regelrecht überfallen. Seit die kleine Gemeinde durch die historische Dramaserie Berühmtheit erlangt hat, werden Einwohner regelmäßig von neugierigen Besuchern belagert. Diese blockieren Einfahrten, stören die Privatsphäre durch Selfie-Sticks an Schlafzimmerfenstern und dringen sogar in Gärten ein. Trotz des touristischen Ansturms, der Tausende von Pfund in die örtliche Wirtschaft spült, wächst bei den Einwohnern der Unmut. So erzählte ein Anwohner verärgert, wie The Sun berichtet: "Sie stehen einfach in meiner Einfahrt, sie gehen überall hin."

Obwohl die Einnahmen aus dem Tourismus zur Renovierung von Gebäuden und zur Verbesserung lokaler Dienstleistungen verwendet wurden, profitiert nicht jeder im Ort gleich stark. Nur wenige Läden und Einrichtungen ziehen tatsächlich Nutzen aus den Besucherströmen, während andere leer ausgehen. Geführte Touren, die Fans zu Drehorten wie St Mary's Church oder dem Manor House bringen, sorgen für vollen Andrang in manchen Teilen des Dorfes, lassen jedoch viele andere Geschäfte außen vor. Ein Geschäftsmann bemerkte scharf: "Die Touristen haben nicht genug Zeit, um das ganze Dorf zu erleben." Dabei hat Bampton mehr zu bieten als seine Verbindung zu "Downton Abbey". Doch die massiven Reisegruppen scheinen das nicht zu erkennen.

"Downton Abbey", dessen letzte Episode der Originalserie vor zehn Jahren ausgestrahlt wurde, hat ein weltweites Fandom, das der Serie bis heute die Treue hält. Auch in den Filmen kehrten Fans immer wieder in die glamouröse Welt der britischen Aristokratie zurück. Zuletzt machte der Trailer zum finalen, dritten Film klar, dass das Kapitel um die Familie Crawley bald enden wird. Die stimmungsvolle Vorschau deutet emotionale Abschiede an, während bekannte Figuren wie Hugh Bonneville und Michelle Dockery ein letztes Mal in ihre ikonischen Rollen schlüpfen. Trotz dieser Entwicklungen scheint die Anziehungskraft des kleinen Dorfes Bampton ungebrochen – zur Freude der Touristen, aber zum Leid vieler Bewohner.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eine Filmklappe von "Downton Abbey" bei einer Versteigerung 2011 in London.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture/Action Press Der Cast des "Downton Abbey"-Kinofilms 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige