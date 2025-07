Das sagen die Fans zum neuen Trailer von "Downton Abbey"

Der neue Trailer zum Film "Downton Abbey: The Grand Finale" hat die Fans der Crawley-Familie emotional aufgewühlt. Nach der Premiere des Videos auf YouTube teilten viele Zuschauer ihre Gedanken und Gefühle in den Kommentaren. Besonders die Aussicht, von geliebten Charakteren Abschied nehmen zu müssen, bewegt die Anhänger der Serie. "Als großer Fan von 'Downton Abbey' fällt es mir unglaublich schwer, mich zu verabschieden", bemerkt ein User. Dennoch herrscht neben Wehmut auch Vorfreude: "Ich freue mich so sehr auf diesen Film, bin aber noch nicht bereit, mich zu verabschieden", so ein weiterer Kommentar.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen unter den Fans. Ein Kommentator wirft den Machern vor, die Reihe nur aus kommerziellen Gründen fortzusetzen. "Das nennt man ausschlachten! Nur gemacht, um Geld zu verdienen und sonst nichts", lautet eine der skeptischen Meinungen. Trotz dieser Kritik scheint die Mehrheit der Fans eine emotionale Verbindung zu "Downton Abbey" zu pflegen. Viele würdigen insbesondere die Art, wie die Geschichten der Charaktere im Laufe der Jahre erzählt wurden, und blicken wehmütig auf das bevorstehende Ende.

Besonders geprägt von Freude und Wehmut zeigt sich ein Zuschauer, der dankbar über den würdigen Abschluss für Violet Crawley, gespielt von der unvergesslichen Maggie Smith (✝89), reflektiert. "Jede Geschichte verdient ein Ende", schreibt er und betont, wie schwer es ihm falle, Abschied zu nehmen. Bereits vor acht Monaten, kurz nach dem bewegenden Tod der Leinwandlegende, hatte Hugh Bonneville (61) den Fans Trost gespendet. Im Interview mit der "Chris Evans Breakfast Show" sprach der Schauspieler offen über den finalen Film ohne Maggie: "Wir verabschieden uns natürlich von Dame Maggie, was sowohl auf dem Bildschirm als auch im wirklichen Leben sehr ergreifend war. Sie wird schmerzlich vermisst werden."

Lady und Lord von Grantham, "Downton Abbey" Staffel vier

Landmark Media Press and Picture Maggie Smith in "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

Getty Images Hugh Bonneville, September 2019

