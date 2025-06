Trailer für Finale von "Downton Abbey" verspricht Spannung

Die Fans der Crawley-Familie haben Grund zur Vorfreude, denn Focus Features hat den ersten offiziellen Trailer zu "Downton Abbey: The Grand Finale" veröffentlicht. Der letzte Film der beliebten Reihe, die auf der von Julian Fellowes geschaffenen TV-Serie basiert, kommt am 12. September in die Kinos. Im Mittelpunkt der Handlung stehen erneut die Mitglieder der Crawley-Familie sowie ihr Personal, die sich in den 1930er-Jahren neuen Herausforderungen stellen müssen. Besonders Mary steht vor einer schwierigen Zeit, als sie in einen öffentlichen Skandal gerät und die Familie gleichzeitig mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Neben den bekannten Gesichtern wie Hugh Bonneville, Michelle Dockery (43), Elizabeth McGovern (63) und Jim Carter dürfen sich die Zuschauer auch auf einige neue Darsteller freuen. So stoßen unter anderem Joely Richardson (60), Alessandro Nivola und Simon Russell Beale zum Cast hinzu. Während sich die Familie und ihre Angestellten mit den drohenden Veränderungen in ihrer sozialen Umgebung auseinandersetzen, bereiten sie sich gleichzeitig darauf vor, das Anwesen an die nächste Generation weiterzugeben. Es scheint der Beginn eines völlig neuen Kapitels für Downton Abbey zu sein, das sowohl schmerzhafte Verluste als auch positive Veränderungen mit sich bringen wird.

Für den dritten Film zeichnet erneut Simon Curtis (65) als Regisseur verantwortlich, der bereits bei "Downton Abbey: Eine neue Ära" Regie führte. Serienerfinder Julian Fellowes, der alle Filme der Reihe geschrieben hat, ist auch hier wieder maßgeblich beteiligt. Die Produzenten Gareth Neame und Liz Trubridge setzen alles daran, der Reihe einen würdigen Abschluss zu verleihen. Mit seiner oft nostalgischen, aber immer packenden Erzählweise hat "Downton Abbey" seit 2010 Millionen von Fans weltweit begeistert. Der letzte Film verspricht ein emotionales Ende, das die Zuschauer sicher nicht so schnell vergessen werden.

Anzeige Anzeige

Lady und Lord von Grantham, "Downton Abbey" Staffel vier

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian Fellowes 2019 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Eine Filmklappe von "Downton Abbey" bei einer Versteigerung 2011 in London.

Anzeige