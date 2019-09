Und wieder ist ein Meilenstein erreicht! Erst vor wenigen Wochen gab es für Domenico de Cicco (36) und seine Familie einen Grund zu feiern: Töchterchen Lia-Noelia wurde getauft! Zu diesem Anlass luden der einstige Bachelorette-Boy und seine Partnerin Julia zum üppigen Festmahl ein. Nun gibt es einen weiteren Grund für Freudensprünge: Domenicos Goldschatz wagt seine allerersten Schrittchen auf zwei Beinen!

"Ich bin unglaublich glücklich, dass die Kleine solche Fortschritte macht. Das macht uns sehr stolz, zu sehen, dass sie sich so gut entwickelt und auf einmal auf eigenen Beinen steht", schwärmte der Papa aus Linsengericht gegenüber Promiflash. "Jetzt ist natürlich eine ganz andere Zeit angesagt, weil man aufpassen und alle Ecken schützen muss, dass sie sich nicht verletzt. Aber wir sind glücklich, weil jetzt fängt sie an zu laufen, das ist was ganz Besonderes", meinte der Deutsch-Italiener.

Im August sendete Domenico seinem Engel eine Liebeserklärung, die die Herzen seiner über 150.000 Follower auf Instagram zum Schmelzen brachte. "Mein Kind, solange ich stehen kann, kämpfe ich für dich. Solange ich atme, verteidige ich dich und solange ich lebe, werde ich dich lieben", sprach der Ex-Dschungelcamp-Bewohner in seiner Story.

