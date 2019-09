Adele (31) schaut nach vorn! Das zumindest verkörpert ihr neuer Song, der in den kommenden Monaten veröffentlicht werden soll. Erst letzte Woche reichte die Sängerin die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Simon Konecki ein, mit dem sie acht Jahre lang verheiratet war. Doch der neue Track der "Hello"-Interpretin ist alles andere als traurig. Eine Celebrity-Quelle verrät nun: Mit dem fröhlichen Comeback-Lied will Adele zeigen, dass sie nach der gescheiterten Ehe optimistisch in die Zukunft schaut.

Laut dem Magazin Daily Mail habe sich die 31-Jährige nach Einreichung der Scheidung richtig "frei gefühlt". Und das sei in dem neuen Song rauszuhören. Eine geheime Quelle behauptete gegenüber The Sun: "Das Lied ist optimistisch. Es war befreiend für Adele, ihre Gefühle in die Musik einfließen zu lassen." Außerdem ergänzte der Informant, dass der Song im November rauskommen soll. Eine weitere Quelle berichtete gegenüber Mirror: "Adele fühlt sich frei und macht mit ihrem Leben weiter. Es sieht so aus, als ob die Scheidung unkompliziert ablaufen wird. Sie wollen beide das Beste für ihren Sohn."

Die Musik-Ikone hat mit Simon den gemeinsamen achtjährigen Sohn Angelo. Medienvertreter bestätigten vor der Scheidung, dass sich die beiden "darauf geeinigt haben, ihn liebevoll zusammen aufzuziehen". Angeblich sei die fünfzehnfache Grammy-Gewinnerin, die bereits seit mehreren Monaten von dem Unternehmer getrennt lebt, schon wieder in der Dating-Szene aktiv. Ein Amerikaner soll das Herz der jungen Britin gewonnen haben.

Splash News Adele bei den Grammy Awards 2017

ActionPress / AdMedia / face to face Adele, Sängerin

Getty Images Adele Adkins im Februar 2017 in Los Angeles

