Frischfleisch bei Love Island! In Folge acht der Kuppelshow stießen drei neue Granaten zu den Islandern: Philipp Laicher, Aleksandar Petrovic und Sidney Wolf machen den übrigen Insel-Boys ab sofort Konkurrenz. Obwohl alle drei Nachzügler ein Auge auf die an ihnen desinteressierte Melissa geworfen hatten, erhielten sie dafür von zwei anderen Beautys positive Rückmeldungen: Diese Ladys konnten ihre Schmetterlinge im Bauch kaum noch verbergen!

Lisa und Samira waren beim Anblick des gut aussehenden Trios regelrecht aus den Socken! Obwohl der Lockenkopf ja eigentlich an Yasin vergeben ist, schloss sie ein Techtelmechtel mit Aleks nicht aus! "Wenn der Aleks Interesse zeigt, wäre ich bereit den kennenzulernen. Also, sorry. Heute hat Yasin mir auch keine Aufmerksamkeit gezeigt", lautete Samiras erste Reaktion auf den neuen Bewohner. Im Gespräch mit ihrem brandneuen Traumprinzen erklärte sie zusätzlich: "Für mich ist das Ding irgendwie durch. Natürlich bin ich noch bei Yasin, aber es kommt, wie es kommt." Na, wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich bekanntlich eine andere!

Auch Lisa war von dem fleischgewordenen frischen Wind überaus angetan: "Alle drei hübsch. Der Sidney ist so mein Typ", war sie im Sprechzimmer sofort entzückt. "Ja, der passt auch zu dir", fand Busenfreundin Julia ebenfalls. Bleibt abzuwarten, wie sehr die nächste Kuppelnacht die aktuellen Paare wohl durchmischt!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

