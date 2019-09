Die Fans von Sturm der Liebe mussten diese Woche von einer geliebten Figur Abschied nehmen: Désirée von Delft (34) alias Romy Ehrlinger hörte nach zwei Jahren bei der beliebten ARD-Telenovela auf. Ihr Serien-Charakter starb am Dienstag nach ihrer TV-Hochzeit in den Armen ihres Bräutigams Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel, 29). Via Social Media äußerten sich nicht nur Désirées Fans traurig über den Serien-Ausstieg der Schauspielerin, auch ihre "Sturm der Liebe"-Kollegin Uta Kargel (38) nahm im Netz emotional Abschied von der Romy-Darstellerin!

Zu Schnappschüssen vom Set, die während Désirées letzter Szene entstanden, schrieb Uta auf Instagram: "Du bist einer der wundervollsten, strahlendsten, phantasiereichsten, schönsten Menschen, die ich kenne." Ihr Schaffensdrang, ihre Talente, ihr großes Herz hätten den Fürstenhof unsagbar bereichert, führte Uta weiter aus. Außerdem ließ sie ihre Follower auf der Foto- und Videoplattform an einer Fürstenhof-Tradition teilhaben, die dieses Mal etwas anders verlief: "Wenn ein Kollege seine allerletzte Szene spielt, schleichen wir uns traditionell ins Studio, um an diesem Abschiedsbild teilzuhaben und im Anschluss zu applaudieren. Dieses Mal haben wir alle geweint und dann applaudiert."

Natürlich ließ es sich auch Désirée nicht nehmen, nach ihrem Ende bei "Sturm der Liebe" ein paar Worte an ihre Fans zu richten. "Auch mich bewegen die Szenen sehr. Ich möchte mich bei Euch für all die lieben Worte bedanken, die mich auf verschiedenem Wege erreichen", schrieb sie auf Insta.

ARD/Christof Arnold Sandro Kirtzel und Désirée von Delft, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Dominik Bindl/Getty Images Désirée von Delft beim "Sturm der Liebe"-Pressetag in München

ARD/Christof Arnold Uta Kargel spielt Eva Saalfeld bei "Sturm der Liebe"

