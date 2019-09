Eine neue Liebe für Hollywoodstar Adrien Brody (46)? Über das Liebesleben des Schauspielers ist kaum etwas bekannt. Nach seiner Trennung von Elsa Pataky (43) 2009 hüllte sich Adrien in Beziehungsdingen meist in Schweigen. Doch nun soll es eine neue Frau an seiner Seite geben. Und die Auserwählte ist keine Unbekannte. Der 46-Jährige soll sich ausgerechnet in Designerin Georgina Chapman (43) verguckt haben – die Ex-Frau von Skandal-Produzent Harvey Weinstein (67).

Georgina und Adrien sollen sich einst durch Weinstein kennengelernt, sich aber erst im April auf einer Veranstaltung von Supermodel Helena Christensen wiedergetroffen haben, berichtete ein Freund der britischen Zeitung The Sun. Die Britin und der Schauspieler seien anschließend in Kontakt geblieben und hätten ein paar ungezwungene Dates gehabt. Dem Bericht zufolge sei noch immer alles recht neu zwischen den beiden, aber “Adrien ist verknallt und Georgina so glücklich wie seit Jahren nicht mehr”.

Georgina trennte sich 2017 von ihrem Ehemann Harvey Weinstein, nachdem dieser von zahlreichen Frauen der sexuellen Belästigung und sogar Vergewaltigung beschuldigt wurde. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Getty Images / Tommaso Boddi Harvey Weinstein bei einer Aftsershowparty der Golden Globes 2017

Getty Images Adrien Brody bei einem Screening von "Once Upon A Time In Hollywood"

Getty Images / Andrew Toth Harvey Weinstein und Georgina Chapman bei der 100. Planned Parenthood Gala 2017

