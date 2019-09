Wunderbare Nachrichten von Auswanderer-Pärchen Tamara und Marco Gülpen! Im Frühjahr machten die beiden TV-Stars Schlagzeilen, da sie planten, das gemeinsame Restaurant von Daniela und Jens Büchner (✝49) weiterzuführen – und das, obwohl Tamara bereits schwanger war. Mittlerweile ist das Fan-Café auf Mallorca neu eröffnet und läuft soweit. Doch nun müssen die beiden mitten in der Saison eine kleine Pause einlegen, denn: Tamaras und Marcos Baby ist da!

Die freudige Nachricht verkündete das Ehepaar mit einem Krankenhaus-Schnappschuss in Tamaras Instagram-Story. Wie Tamara erklärt, sei die Geburt alles andere als einfach gewesen: "Nach 17 Stunden Wehen und zum Schluss noch einem Kaiserschnitt ist Giulio am 18. September zur Welt gekommen." Ihr kleiner Mann habe nach der Geburt stolze 4200 Gramm gewogen und sei 56 Zentimeter groß gewesen. "Er ist das Schönste, was ich je gesehen habe", schwärmte die Neu-Mami weiter.

Dass die beiden einen Jungen erwarteten, hatten sie bereits im Mai verraten. Auch ihre Namenswahl Giulio kam nicht überraschend, denn Tamara erklärte damals: "Meine Favoriten sind so spanische Namen wie Alessandro oder Leandro. Der Marco mag eher so typisch deutsche wie Ben oder Julian." Am Ende konnte sich die Auswanderin aber wohl gegen ihren Gatten durchsetzen.

ActionPress / azee Tamara und Marco Gülpen mit Daniela Büchner im Mai 2019

TVNOW / 99pro Media Tamara und Marco Gülpen, bekannt aus "Goodbye Deutschland"

TVNOW / 99pro Media Tamara und Marco Gülpen

