Im vergangenen Jahr wurde das Familienglück der beiden Goodbye Deutschland-Stars Tamara und Marco Gülpen gekrönt – denn: Ihr erstes Kind, der kleine Giulio, erblickte am 18. September das Licht der Welt. Doch schon wenige Monate nach der Entbindung präsentierte sich die Auswanderin ihren Fans auf Social Media wieder in Topform. Doch was ist eigentlich das Geheimnis hinter Tamaras knackigem After-Baby-Body? Promiflash hat bei der TV-Bekanntheit nachgefragt!

Tamara habe nach der Geburt einen Ratschlag ihrer Großmutter befolgt, verriet sie jetzt im Promiflash-Interview. "Meine Oma hat gesagt: 'Stille so lange du kannst und nimm einen Teelöffel Zimt gegen deine Heißhungerattacken", erinnerte sie sich und berichtete von der Wirkung: "Ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber die Heißhungerattacken waren tatsächlich weg." Außerdem sei sie auch besonders froh darüber, die guten Gene ihrer Mutter geerbt zu haben, denn es habe sich auch viel von selbst in diese Richtung entwickelt.

Ursprünglich habe die "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit allerdings geplant, den Kampf gegen die Schwangerschaftspfunde ganz anders anzugehen. "Nach der Schwangerschaft habe ich mir immer vorgenommen, ins Fitnessstudio zu gehen, aber da habe ich leider keine Zeit dafür", erklärte sie und witzelte: "Durch Sport habe ich die Figur definitiv nicht."

