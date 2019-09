Diese Überraschung ist mehr als geglückt! Erst im Juni bestätigten Jolina Fust (22) und Dominik Bruntner (26) ihre Liebe. Nach drei Monaten Beziehung wollen die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin und der einstige Temptation Island-Hottie nun räumlich nicht mehr getrennt voneinander sein: Dominik verkündete am Mittwoch überglücklich, dass er mit seiner Traumfrau zusammenziehen werde – und Jolina plauderte aus, auf welch romantische Art es zu diesem großen Schritt gekommen ist!

Statt mit einem Hochzeitsantrag überraschte Dominik seine Freundin kürzlich mit einem "Wohnungsantrag": Dafür hatte er das Bad mit Rosenblüten ausgelegt, ein Meer aus Kerzen aufgestellt und Jolina schließlich symbolisch einen weiß bemalten Holzschlüssel überreicht. "Ich bin einfach nur sprachlos, so eine süße und liebevolle Aktion. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll", schwärmt Jolina auf Instagram. Sie sei sich bewusst, dass es sehr schnell gehe, nach drei Monaten in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Doch in Dominik habe sie den Mann fürs Leben gefunden. "Worauf soll man warten, wenn man sich zu 1000 Prozent sicher ist, dass es das Richtige ist und man sein ganzes Leben mit dieser einen Person verbringen möchte."

Für die Laufstegschönheit heißt es daher sofort: Kisten packen! Für ihren Liebsten wird sie nun ihre Heimat Hamburg verlassen, um nach Stuttgart zu ziehen. "Wir sind unglaublich glücklich und freuen uns auf alles, was wir gemeinsam erleben werden", so Jolina.

