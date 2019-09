Haben Chethrin Schulze (27) und Marco Mirwald als Paar noch eine Chance? Nach nur wenigen Monaten Beziehung gab die ehemalige Love Island-Kandidatin im Juni die Trennung von ihrem Freund bekannt. Sie beteuerte jedoch, dass die beiden im Guten auseinandergegangen seien und Freunde bleiben wollten. Viele Follower haben mit der Beziehung der beiden aber noch lange nicht abgeschlossen: Sie wünschen sich sehnlichst ein Liebes-Comeback – doch die ständige Fragerei geht Chethrin so richtig die Nerven!

Nachdem die Blondine und ihr Ex Aufnahmen von einem gemeinsamen Freizeitparkbesuch gepostet hatten, wurde sie mit Nachrichten zu ihrem Beziehungsstatus bombardiert; genervt von der Neugier stellte Chethrin in ihrer Instagram-Story klar: "Sollte es diesbezüglich irgendetwas geben, das wir euch mitteilen möchten, werden wir dies tun. Momentan will ich dem Kind keinen Namen geben und auch nicht ständig die Frage bekommen, ob wir zusammen sind." Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin erklärte weiterhin, dass Marco und sie sich treffen könnten, auch wenn sie kein Paar mehr seien.

Bereits kurz nach der Trennung verriet die 27-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie zu ihrem Ex-Freund immer noch ein gutes Verhältnis habe: "Wir verstehen uns nach wir vor blendend. Er ist einer der tollsten Menschen, die ich jemals getroffen habe."

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Sternchen

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze im März 2019

Instagram / marco_laviva Marco Mirwald und Chethrin Schulze im Urlaub

