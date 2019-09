Umstandsmode? Ohne mich! So oder so ähnlich scheint es auch Bar Refaeli (34) in Sachen Kleidung für Schwangere zu handhaben. Im Juni gab das Model bekannt, dass sie wieder ein Kind erwartet: Die 34-Jährige und ihr Ehemann Adi Ezra (44) können in wenigen Monaten bereits ihren dritten gemeinsamen Sprössling in die Arme schließen. Mittlerweile trägt die israelische Schönheit auch bereits eine beachtliche Babykugel vor sich her – wie sie das wohl mit ihrer Modebegeisterung vereinbart?

In einem Instagram-Schnappschuss schildert die Bald-Mama ihr aktuelles Motto, wenn es um ihre Kleiderwahl geht: "Wenn alles zu klein ist, lass dich einfach darauf ein", witzelt Bar mit herausgestreckter Zunge. Ein Blick auf ihr Outfit macht die Sachlage noch deutlicher: Ihr T-Shirt lässt sich gar nicht mehr über ihre Wölbung ziehen – also lässt die kugelrunde Beauty ihre Körpermitte einfach Luft schnappen!

Ob die Blondine ein Mädchen oder einen Jungen unterm Herzen trägt, gab sie zwar noch nicht bekannt – kürzlich sorgte ein Post im Netz aber für Spekulationen: "Ich und mein Bauch, wir versuchen in Form zu bleiben. Sie verliert", hatte Bar auf Instagram Gerüchte angeheizt, das Baby Nummer drei ein Töchterchen werden könnte!

Instagram / barrefaeli Bar Refaeli, Model

Getty Images Bar Refaeli

Pablo Cuadra/Getty Images Bar Refaeli

