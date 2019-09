Ist Michael Wendler (47) Schwiegermamas Liebling? Für den hohen Altersunterschied zu seiner Freundin Laura Müller (19) steht der Schlagerstar ständig in der Kritik. Immerhin trennen die beiden ganze 28 Jahre – und als die Turteltauben sich kennengelernt haben, ging Laura sogar noch zur Schule! Man würde also meinen, dass ihre Eltern ebenso wenig begeistert von ihrer Beziehung zu dem 47-Jährigen wären, wie die ganzen Hater. Tatsächlich ist nach kleinen Anfangsschwierigkeiten mittlerweile aber das Gegenteil der Fall: Der Wendler schwärmte jetzt von seinem guten Verhältnis zu Lauras Vater und Mutter!

Während einer Instagram-Livestory beantwortete das Mehrgenerationen-Pärchen nun einige Fan-Fragen – darunter auch, wie sich der Wendler so mit Lauras Familie versteht. "Die Eltern von Laura habe ich schon kennengelernt wir verstehen uns total gut", berichtete der Musiker. Erst kürzlich hätten sich sogar in deren Heimat Tangermünde getroffen. Dort haben sie offenbar auch ziemlich anregende Gespräche geführt: "Wir haben sehr, sehr viele identische Einstellungen in vielen Dingen des Lebens, es funktioniert einfach", schwärmte der "Sie liebt den DJ"-Interpret.

"Bald werden sie uns auch besuchen in Florida", verriet Michael weiter. "Das ist dann mal eine gemeinsame lange Zeit, die wir dann verbringen – und können uns noch besser kennenlernen", erzählte der Erfolgssänger schon voller Vorfreude. Seid ihr überrascht, dass Lauras Eltern ihren älteren Partner derart akzeptieren? Stimmt ab!

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im August 2019

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Megapark

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im August 2019

