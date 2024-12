Fans verspotten Laura Müller wegen Filters auf Weihnachtspic

Eigentlich wollte Laura Müller (24) nur ein paar Weihnachtsgrüße an ihre Community schicken und dabei ihren Babybauch in Szene setzen. Die Aufmerksamkeit ihrer Fans scheint sie mit dem Instagram-Foto aber auch auf etwas anderes gelenkt zu haben. Auf dem Schnappschuss steht der OnlyFans-Star in einem weißen engen Kleid vor einem schrill geschmückten Weihnachtsbaum. In Sachen Beauty-Filter hat die Ehefrau von Michael Wendler (52) dabei wohl etwas zu tief in die Trickkiste gegriffen: Ihr Gesicht erinnert auf dem Bild eher an das einer KI-generierten Person anstatt an das eines realen Menschen. Diese Meinung spiegelt sich auch in den Kommentaren wider. "Oh super, endlich mal jemand, der keine Filter benutzt, so schön natürlich", kommentiert ein Fan sarkastisch.

Dem zynischen Ton schließen sich viele an. "Schade, dass dieses schöne Bild so gefiltert ist" und "Ich finde es toll, dass du keine übertriebenen Filter verwendest", melden sich noch mehrere kritische Stimmen. "Wie viele Filter und Make-up benutzt du eigentlich? Teste doch mal [Michaels] Reaktion, wenn du monatelang ungeschminkt bist", setzt eine weitere Nutzerin noch einen drauf. Ein paar Fans stellen sich aber auch unterstützend auf die Seite der 24-Jährigen. "Wahnsinn, kurz vor Weihnachten nur ekelhafte Kommentare. Kommt mal klar... Nächstenliebe und so", fordert eine Followerin dazu auf, die negativen Kommentare bleibenzulassen.

Die "Superstar"-Interpretin erwartet aktuell ihr zweites Kind mit dem Schlagerstar – ein weiterer Junge. Während der Schwangerschaft teilt sie nicht nur regelmäßige Baby-Updates, sondern hat sich auch noch nicht von ihrem Job in die Babypause verabschiedet. Die einstige Let's Dance-Kandidatin verdient ihr Geld mit Bildern und Videos auf verschiedenen Erotik-Plattformen. Auch schwanger posiert Laura dort regelmäßig auf lasziven Aufnahmen.

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller, "Pocher vs. Wendler"

