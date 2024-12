Nächste Absage? Michael Wendlers Konzert in Beelitz wackelt

Bei Michael Wendler (52) will es einfach nicht laufen. Eigentlich wollte der Schlagersänger mit "Die Rückkehr des Königs" sein großes Comeback in verschiedenen deutschen Städten feiern. Nachdem bereits mehrere Konzertveranstalter nach heftiger Kritik zurückruderten und den Auftritt des Ballermann-Stars abbliesen, droht nun die nächste Absage. Am 28. Juni 2025 soll Michael eigentlich bei der Schlagernacht in Beelitz performen. Nun meldet sich die Stadt zu Wort und lässt auf ihrer offiziellen Website verlauten: "Zum geplanten Auftritt von Michael Wendler zur Schlagernacht 2025 teilt die Stadt Beelitz mit, dass wir aufgrund der heftigen Reaktionen am heutigen Mittwoch das Vertragsverhältnis noch einmal kritisch hinterfragen. Das Ergebnis wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben."

Im offiziellen Programm der Schlagernacht sind bisher Stars wie Claudia Jung (60), Duo Fantasy und Eloy de Jong (51) gelistet – von Michael fehlt allerdings jede Spur. Sollte sich die Spargelstadt wirklich gegen den 52-Jährigen entscheiden, stehen für Michael aktuell nur noch zwei Auftritte zur Verfügung, um sein groß angekündigtes Comeback feiern zu können. Seine letzte Konzertabsage hat er vor allem einem zu verdanken: Ikke Hüftgold (48).

Der "Bumsbar"-Interpret sagte im Oktober dieses Jahres ein Konzert im Münsterland ab, weil der Veranstalter neben ihm auch Michael buchte. "Es kann und darf nicht sein, dass Veranstalter in Deutschland Menschen eine Bühne bieten, die unsere Demokratie und das friedliche Miteinander gefährden", wetterte Ikke Hüftgold auf Instagram und fügte hinzu: "Ich werde keinen Veranstalter unterstützen, der Nazis eine Bühne gibt." Die Wut des Musikers ist nicht unbegründet. Während der Corona-Pandemie produzierte Michael etliche Negativschlagzeilen, weil er unter anderem Verschwörungstheorien verbreitete und Covid leugnete.

