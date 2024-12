Einblicke im Netz: So groß ist Laura Müllers Babybauch schon

Laura Müller (24) erwartet momentan ihr zweites gemeinsames Kind mit Michael Wendler (52). Der kleine Junge, der ihren ersten Sohn Rome zum großen Bruder macht, soll noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken. Wie ein aktuelles Instagram-Video jetzt zeigt, verrät auch der Bauch der Influencerin, dass es schon bald losgehen könnte: In der Aufnahme präsentiert sie stolz ihre deutlich sichtbare Babykugel in einem figurbetonten, türkisfarbenen Kleid, während sie liebevoll einen Geschenkkorb für ihren einjährigen Rome vorbereitet. "Die kleine Überraschung gab es am 1. Dezember", schreibt die Ehefrau des Schlagersängers dazu.

Hochschwanger zu sein bedeutet für Laura aber nicht, dass sie nicht arbeitet. Sie machte sich bereits in der Zeit vor ihrer Schwangerschaft als OnlyFans-Creatorin einen Namen – und ist auch weiterhin als Erotikmodel aktiv, indem sie in lasziven Posen und halbnackt auf Onlineportalen posiert. Darüber hinaus verdient die 24-Jährige Geld damit, ihre Fans auf der österreichischen Erotikplattform Maloum zu speziellen Anfragen zu animieren. "Schreibe mir 'Schwanger und Schwanz' und ich schicke dir die Bilder für ein Trinkgeld", forderte sie ihre Follower beispielsweise auf.

Ob sich die "Superstar"-Interpretin nach der Geburt ihres Nachwuchses erstmal eine Auszeit von ihrem Job nehmen wird? Immerhin sprach sie auf OnlyFans schon über die Pläne, die sie nach ihrer Schwangerschaft hat: Sie hat vor, ihre Oberweite zu vergrößern. "Die besondere Ankündigung ist jedoch meine Brustvergrößerung, welche ich in wenigen Monaten plane", erklärte Laura im vergangenen Juli, nachdem sie versprochen hatte, in den kommenden Wochen "neue heiße Fotostrecken" zu veröffentlichen.

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Gregorowius,Stefan Laura Müller, Influencerin

