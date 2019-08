Nach Lauras (19) Heimat ist nun die von Michael Wendler (47) dran! Normalerweise hält sich das Mehrgenerationen-Pärchen in seiner Wahlheimat Florida auf. Wegen einiger Konzerttermine des Schlagerstars verschlug es die zwei aber wieder in deutsche Gefilde. Hierzulande reisen sie aber nicht nur von Wendler-Gig zu Wendler-Gig, sondern sehen auch ihre Liebsten: Nachdem der 47-Jährige vor Kurzem Tangermünde besichtigen durfte, lernt Laura jetzt ihre Schwiegermama in spe kennen!

"Besuch bei Mutti", kommentierte der Wendler einen Foto-Beweis des Treffens auf Instagram. Auf dem Schnappschuss posieren der "Sie liebt den DJ"-Interpret, Laura und seine Mama Christine Tiggemann. Alle drei strahlen auf dem Bild um die Wette – das Family-Date, das laut des Posts im nordrhein-westfälischen Dinslaken stattgefunden hat, ist also offenbar so gut verlaufen. Bereits im vergangenen Mai lernte der Bartträger Lauras Papa am Rande eines Konzerts in Oberhausen kennen. Dabei hätten sich die beiden Männer ebenfalls sehr gut verstanden.

Ob die 19-Jährige sich hier wohl schon Christines Segen für die Hochzeit abgeholt hat? Zumindest gab sie in der Vergangenheit immer wieder zu verstehen, dass sie unbedingt mit Michael vor den Traualtar treten wolle. Wenn alles nach Lauras Wunschvorstellungen abläuft, müssten ihre und seine Familie allerdings eine weite Reise antreten. "Ich will, dass mein Papa dabei ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir das im Warmen machen, in Amerika zum Beispiel", verriet sie über ihre Heiratspläne gegenüber RTL.

Instagram / wendler.michael Schlagerstar Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im August 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im August 2019

