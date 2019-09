Ist die Love Island-Sexpleite peinlich oder verständlich? Eigentlich hatten die Singles große Hoffnungen, als sie Mischa und Ricarda in die Privatesuite schickten. Eine heiße Liebesnacht fiel jedoch aus, weil Mischa sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlte. Wieder in der Villa angekommen, prahlte der Muskelmann dann doch mit einem gänzlich vollzogenen Akt. Ex-Kandidat Dennis hat den Tattoo-Fan auf der Liebesinsel kennengelernt – und nach seinem verletzungsbedingten Exit das Treiben vor dem Fernseher verfolgt. Was sagt er zur Sexflaute und Mischas anschließender Märchenstunde?

In der Talkshow zur Sendung, Aftersun, wurde Dennis auf die unangenehme Situation – und Mischas Umgang damit – angesprochen. "Die Medaille hat zwei Seiten, ne? Ich hätte das an seiner Stelle vielleicht etwas anders verpackt", gab er sich pragmatisch. Der Ex-Mitbewohner vermutet sogar, dass der 27-Jährige einen gelungenen Koitus bald nachholen könnte: "Da gibt's bestimmt noch die eine oder andere Extra-Runde von Mischa."

Während Dennis das gescheiterte Schäferstündchen als nicht so schlimm erachtet, habe ihn etwas anderes weitaus mehr überrascht: die drei magischen Worte, die Mischa Ricarda zuflüsterte. "Ich find's ziemlich krass, dass man das so früh sagt. Ich kann das nicht!", stellte er klar. "Zur Liebe gehört halt sehr, sehr viel. Und ich glaube, er war sich in dem Moment nicht zu hundert Prozent bewusst, was er sagt, was er tut."

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda in der neunten "Love Island"-Folge

RTL II – Magdalena Possert Dennis, "Love Island"-Kandidat 2019

RTL II/Magdalena Possert Ricarda und Mischa in der Privatsuite

