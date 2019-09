Es ist ein Schock-Moment bei Love Island! Weltenbummler Dennis Glanz, der in der feucht-fröhlichen Reality-Show um das Herz von Melissa gebuhlt hatte und es schließlich an den Sonnyboy Danilo Cristilli freigegeben hat, ist unfreiwillig raus aus der Liebesvilla. Obwohl der Lüneburger die Chance auf ein neues Abenteuer gehabt hätte, muss er die Sendung aus gesundheitlichen Gründen in Folge neun verlassen.

Dem 27-Jährigen scheint es aktuell nicht so gut zu gehen – bei einem morgendlichen Workout verletzte sich Dennis so schwer am Fuß, dass er ärztlich behandelt werden musste! In einer Videobotschaft überbringt er seinen Mitbewohnern daraufhin die Nachricht, dass er wegen der Verletzung zur Heimreise gezwungen sei: "Es ist etwas passiert, was mich leider sehr einschränken würde. Deshalb muss ich eben ‘Love Island’ 2019 verlassen. Ich wünsche euch allen nur das Beste."

Bei den anderen Islandern schlägt diese Information massiv auf die Stimmung: Sie brechen fast geschlossen in Tränen aus. Besonders hart trifft es Melissa, die Dennis trotz der Entcouplung als wichtigste männliche Bezugsperson in der "Love Island"-Villa sah. Auch Julia zeigte sich zutiefst schockiert: Sie wollte den Beau nämlich noch näher kennenlernen.

