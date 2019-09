Hat er damit wirklich nur seinen Humor zur Schau gestellt? Nachdem Verona Pooths (51) Sohn Diego in einer Fernsehshow einige Seitenhiebe gegen seine Mutter verteilt hatte, sah es ganz so aus, dass er sich ein wenig für sie schäme. Später meinte er, dass er sich nicht vorstellen könne, der Moderatorin jemals eine Frau an seiner Seite vorzustellen. Doch alles halb so wild: Verona dürfe seine zukünftige Freundin sehr wohl kennenlernen!

In einem Promiflash-Interview räumt die Unternehmerin mit den Gerüchten auf, die seit Diegos Aussagen kursieren. Er habe nur scherzhaft auf die Fragen in den TV-Sendungen geantwortet. "Der Diego ist ein witziges Kerlchen und wir beide haben einen guten Humor!", sagt die 51-Jährige. Sie freue sich schon darauf, irgendwann seine erste Freundin zu treffen.

Trotzdem vermutet die Werbe-Ikone auch ein Fünkchen Wahrheit in den Aussagen ihres Jungen: "Er hat, glaube ich, so ein bisschen Angst, dass ich die dann zu sehr an mich reiße." Wahrscheinlich denke er, dass Verona mit seiner Liebsten Geschichten über Diego austauschen, mit ihr zusammen in die Stadt fahren oder ihr ein paar Sachen von sich schenken würde.

TVNOW/Frank W. Hempel Eko Fresh, Verona Pooth, Diego Pooth und Annie Hoffmann bei "Grill den Henssler"

Getty Images Verona Pooth mit ihrem Sohn Diego bei ihrer Hochzeit, 2005

Getty Images Verona Pooth in Düsseldorf, Mai 2019

