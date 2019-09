Geht's eigentlich noch heißer? Seit einiger Zeit probiert sich Superstar Rihanna (31) in neuen Territorien aus: Die erfolgreiche Musikerin spielte bereits in einigen Filmen mit, produzierte Beauty-Produkte und fasste jetzt auch als Designerin Fuß! Ihre Lingerie-Kollektion Savage X Fenty führte sie nun endlich auch der Öffentlichkeit vor. Mit A-Promis als Models und echten Erfolgs-DJs als musikalische Unterstützung lieferte RiRi eine Show zum Niederknien!

Schauplatz des ultraheißen Spektakels: das Barclays Center in Brooklyn, New York. Die am 10. September stattgefundene Modenshow konnten Fans zehn Tage später auf Amazon Prime verfolgen und fest steht eines: Die Show hatte es wirklich in sich. Auf dem Laufsteg legte Cara Delevingne (27) einen sexy Auftritt in einem Spitzentraum in Grün hin. Bella Hadid sorgte in einem gelben Ensemble aus Tausend und einer Nacht für Schnappatmung. Neben ihnen heizten aber auch Laverne Cox (47), Joan Smalls und noch viele weitere Mannequins in verführerischen Designs ein.

Musikalisch wurde das Trara mit Live-Performances von Halsey (24), DJ Khaled (43), Fat Joe (49) und weiteren Künstlern unterlegt. Besonders interessant: Vor wenigen Jahren hatte die Designerin selbst als Act bei einer Modenschau angefangen! Ihr Auftritt bei der Victoria's Secret Fashion Show 2012 war ihr erster beruflicher Ausflug in die Welt der Dessous.

