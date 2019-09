Diese beiden Promi-Mütter verstanden sich prächtig! Am vergangenen Donnerstag war Verona Pooth (51) beim Ferrero KinderTag 2019 in Berlin zu Gast. Neben einigen Presseinterviews traf die ehemalige Miss Germany auf einen bekannten internationalen Gesprächspartner: Ayda Field (40) unterhielt sich auf dem Event angeregt mit ihr. Gegenüber Promiflash verriet Verona den Gesprächsstoff der beiden Damen – und zeigte sich begeistert von Robbie Williams' (45) Frau.

Während der Veranstaltung habe die 51-Jährige der Amerikanerin das Geschehen auf der Bühne übersetzt. "Wir haben beide eben gelacht, weil sie mich immer gefragt hat 'Was wird gerade erzählt?'", berichtete Verona. Die beiden hätten sich anschließend auch über Privateres unterhalten und seien auf ihre Kinder zu sprechen gekommen. Die Unterhaltung mit Ayda hatte den TV-Star offensichtlich beeindruckt. "Ich muss sagen, sie ist sehr, sehr erfrischend. Sie hat eigentlich was von einem Kumpel. Und man meint nach ein paar Minuten, man würde sie länger kennen, aber das mag ich einfach. Unkompliziert, witzig und einfach auf den Punkt", beschrieb Verona die dreifache Mutter. Man habe Ayda auf dem Event zudem angemerkt, dass sie Kinder wirklich mag. "Die war immer bemüht, dass die auch so abgehen", erzählte die Frau von Franjo Pooth (50).

Aydas Herz schlägt wohl tatsächlich für Kinder: Ihr Mann Robbie hatte erst kürzlich durchblicken lassen, dass er sich ein viertes Mal Nachwuchs wünscht. Die Schauspielerin scheint von dieser Idee ebenfalls nicht abgeneigt zu sein. "Wer weiß, was das Universum für uns bereithält? Wir lieben es, Eltern zu sein – es ist der coolste Job der Welt!", erklärte sie bei dem Event, bei dem sie auch Verona kennenlernte.

Getty Images TV-Gesicht Verona Pooth

Getty Images Ayda Field in London, 2018

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field und Robbie Williams

