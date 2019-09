Bekommen Robbie Williams (45) und Ayda Field (40) noch einmal Nachwuchs? Der Sänger und die Schauspielerin sind im vergangenen Jahr zum dritten Mal Eltern geworden: Nach Töchterchen Teddy (7) und Söhnchen Charly (4) kam im September 2018 ihre zweite Tochter Coco per Leihmutter zur Welt. Vollblutpapa Robbie erklärte vor Kurzem, dass er sich ein viertes Kind wünsche. Und was sagt Ayda dazu? Die 40-Jährige könne es sich ebenfalls vorstellen!

Beim kinderTag 2019 in Berlin sagte die X Factor-Jurorin exklusiv gegenüber Promiflash: "Wer weiß, was das Universum für uns bereithält? Wir lieben es, Eltern zu sein – es ist der coolste Job der Welt!" Wenn sie das Glück haben sollten, ein viertes Kind zu bekommen, dann wären sie sehr glücklich darüber. Wenn es nicht passiert, wären sie aber auch nicht traurig. "Wir haben drei wunderbare Kinder und ich habe mein großes Kind Robbie – wir haben also ein Haus voller Kids", meinte Ayda

So oder so – die beiden führen eine glückliche Beziehung. Aus diesem Grund will das Paar bald sein Ehegelübde erneuern. Die Dreifach-Mama hat in der TV-Show Loose Women auch schon Details zu dem zweiten Jawort verraten: "Weißt du, unsere erste Hochzeit war klein, also brauchen wir diesmal ein großes Kleid."

Georg Wenzel / ActionPress Ayda Field, Schauspielerin

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams mit seinen Kindern Theodora und Charlton

Georg Wenzel / ActionPress Ayda Field beim kinderTag 2019 in Berlin

