Eigentlich war Michael Wendler (47) der große Star in seiner Beziehung, doch nun scheint sich das Blatt zu wenden! Als bekannt wurde, dass der Schlagersänger mit einer 28 Jahre jüngeren Dame anbandelt, war das Medieninteresse geweckt. Die damals 18-jährige Laura wurde von einem Tag auf den anderen in die Öffentlichkeit katapultiert. Das scheint sich nun wortwörtlich für die Blondine auszuzahlen. Wie Michael jetzt verraten hat, schließe seine Freundin inzwischen sogar bessere Werbedeals ab als er!

Während eines Livestreams auf Instagram gab der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat zu: "Laura verdient mittlerweile so viel Geld, dass ich mich die ganze Zeit frage: 'Was habe ich falsch gemacht?'" Michael erklärte, dass nun viele Werbepartner mit seiner Liebsten zusammenarbeiten wollten. Wie der "Sie liebt den DJ"-Interpret betonte, freue er sich für sie: "Respekt an Laura, ich bin ganz stolz auf dich!" Zuletzt machte die 19-Jährige in ihrer Social-Media-Story Werbung für ein Haarprodukt.

Lauras große Popularität hat aber auch für den Entertainer einige Vorteile: Seine Flamme half ihm vor wenigen Monaten bei der Promotion seiner Single "Einer liebt immer mehr". Sie spielte sein Lied in einem Kurzvideo auf Instagram und bewegte ihre Lippen dabei synchron zum Text.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im August 2019

Instagram / Laura M. Laura M.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und seine Freundin Laura

