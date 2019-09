Der Familienstreit bei den Carters geht in die nächste Runde! Seit Jahren geben sich Aaron (31) und Nick Carter (39) die Klinge in die Hand. Zuletzt soll der frühere Teenie-Schwarm dem einstigen Backstreet Boys-Mitglied gedroht haben, seine Frau zu ermorden. Deswegen habe der acht Jahre ältere Bruder gegen sein jüngeres Geschwisterkind eine einstweilige Verfügung erwirkt. Davon machte wohl auch ihre Schwester Angel (31) gebrauch.

Wie TMZ berichtet, habe die 31-Jährige am Freitag vor einem Gericht in Los Angeles alle nötigen Unterlagen eingereicht, um sich Aaron ebenfalls gesetzlich vom Leib zu halten. Der "I Want Candy"-Interpret soll nämlich nicht nur sehr aggressiv sein – sonder auch im Besitz von mehreren Schusswaffen! Jetzt wird ein Richter entscheiden, ob er sich Angel nur bis auf eine gewisse Entfernung nähern darf. Wann diese Entscheidung gefällt wird, ist noch nicht bekannt.

Seine familiäre Isolation hält Aaron jedoch nicht davon ab, weiter gegen seine Angehörigen zu schießen. Zuletzt beschuldigte er seinen Bruder und seine verstorbene Schwester Leslie (✝25), ihn in seiner Jugend missbraucht zu haben. Zudem machte er sich für die vermeintlichen Opfer von Nick stark.

Instagram / angelcharissma Angel Carter und ihr Mann Corey Conrad

SIPA PRESS / ActionPress Aaron Carter in Los Angeles, 2017

Photo Frederick M. Brown / Getty Images Nick Carter, Aaron Carter, Leslie Carter und Angel Carter



