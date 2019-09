Oh (Busen-)Wunder! Bruce Darnell (62), Dieter Bohlen (65) und Sarah Lombardi (26) erlebten als Juroren von Das Supertalent eine Überraschung nach der anderen. Mit Wendy Superstar, einer singenden Entertainerin aus Spanien, gab es in der heutigen Folge des Talentwettstreits aber gleich doppelt was zu gucken! "Ich möchte, dass die Menschen etwas sehen, was sie noch nie gesehen haben", erklärte die Kandidatin noch vor ihrem Auftritt – und eines steht fest: So etwas haben vermutlich weder die Jury noch die Zuschauer jemals gesehen!

Wendys rosarotes Glitzerkleid landete sekundenschnell auf dem Boden – ein enges Tanzkleid mit gleich zwei großen, kreisförmigen Ausschnitten sorgte bei den Juroren sofort für stockenden Atem. Dann ging der nackte Spaß auch schon los: Ihre entblößten Brüste ließ die Castingshow-Teilnehmerin im Takt zur Musik mitwippen. Dank der kunterbunten Nippelpads und Wendys überaus beweglichen Brustmuskeln wurde jeder Einsatz zum echten Hingucker! Bruce, Sarah und Dieter kamen aus dem Lachen gar nicht mehr heraus – das Publikum klatschte, als gäbe es kein Morgen!

"Das ist mal etwas anderes, ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen", erklärte der begeisterte Bruce. Sarah war ebenfalls angetan: "Du machst es im Takt auch, ich fand's cool. Bei mir tut sich da nichts, ich habe aber auch nicht wirklich viel", musste sich die Musikerin mit einem Blick auf ihren eigenen Körper eingestehen. Dieter mit den weit aufgerissenen Augen fasste zusammen: "Die Leute fanden dich megageil, Bremen hat dich gefeiert mit deinen Melonen" – und dafür kassierte Wendy auch dreimal ein Ja!

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

TVNOW / Stefan Gregorowius Wendy Superstar bei "Das Supertalent"

TVNOW / Stefan Gregorowius Wendy Superstar bei "Das Supertalent"

