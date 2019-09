Lindsay Lohan (33) ist zurück auf dem Singlemarkt! In den vergangenen Monaten soll die Sängerin und Schauspielerin in einer Beziehung mit Kronprinz Mohammad bin Salman gewesen sein – angeblich hatten die Skandalnudel und der Saudi-Araber sich vor rund einem Jahr auf einem Grand-Prix-Rennen der Formel Eins kennengelernt. Offiziell bestätigt wurde diese Liaison zwar nie – nun hat Lindsay jedoch überraschend verkündet, wieder solo zu sein!

Im Rahmen ihrer The Masked Singer-Jury-Teilnahme war die 33-Jährige am Freitag bei der australischen Radio-Frühstückssendung The Kyle and Jackie O Show zu Gast und verriet: "Ich habe mich mit jemandem getroffen, aber wir haben heute Schluss gemacht." Ob es sich bei ihrem Ex tatsächlich um den Prinzen handelt, behielt Lindsay für sich.

Schon vor einigen Tagen schien sich der Rotschopf nach einem neuen Mann umzusehen und besonders auf Liam Hemsworth (29) ein Auge geworfen zu haben. Unter einem Foto von ihm hatte sie den Schauspieler gefragt: "Warum haben wir uns nicht in Sydney oder Bondi getroffen?"

ActionPress Lindsay Lohan im Januar 2019

Splash News Lindsay Lohan in New York, März 2019

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

