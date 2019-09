Heiße Flirt-Gerüchte aus Hollywood! Mitte August gaben Liam Hemsworth (29) und Miley Cyrus (26) überraschend bekannt, dass ihre Ehe nach nur wenigen Monaten gescheitert sei. Während die Sängerin sich kurz darauf schon wieder turtelnd mit ihrer vermeintlich neuen Flamme Kaitlynn Carter zeigte, zog der Schauspieler sich erst einmal ein wenig zurück. Auf dem Single-Markt scheint er nun das Interesse einer anderen Promi-Dami geweckt zu haben: Skandalnudel Lindsay Lohan (33)!

Liam genießt aktuell mit seinem Bruder Chris Hemsworth (36) und ein paar Freunden eine Auszeit in Australien – mit einem Schnappschuss von sich und Chris ließ er nun auch seine Instagram-Community daran teilhaben. Dieser Post entging auch Lindsay nicht, sie wollte von dem Hottie wissen: "Warum haben wir uns nicht in Sydney oder Bondi getroffen?" Die 33-Jährige hält sich momentan bekannterweise wegen der Show The Masked Singer ebenfalls in Australien auf.

Ob Liam diese direkte Frage unangenehm war? Nur kurzer Zeit später war das Bild wieder von seinem Account verschwunden. Aber was glaubt ihr: Läuft da was zwischen Liam und Lindsay? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Actionpress/ Laurent Vu/SIPA Lindsay Lohan im Februar 2019

Anzeige

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth und Liam Hemsworth in Australien

Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de