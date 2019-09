Marco Schmidt scheiterte bei der diesjährigen Bachelorette-Staffel kurz vor der Ziellinie: Rosenlady Gerda Lewis (26) hatte ihn im großen Finale auf den dritten Platz gewählt und sich nach einigem Drama mit dem Zweitplatzierten Tim Stammberger am Ende für seinen Konkurrenten Keno Rüst entschieden. Von dieser Entscheidung zeigte sich Marco damals sichtbar frustriert. Mittlerweile jedoch liegen die Dreharbeiten einige Wochen zurück. Und weder zwischen den einstigen Rosenboys, noch zwischen Gerda und Marco scheint böses Blut zu herrschen!

Schließlich besuchten sie heute alle gemeinsam das Oktoberfest in München – und ließen es sich bei ein paar Bierchen am gemeinsamen Tisch in Kufflers Weinzelt so richtig gut gehen! "Jetzt geht's auf den Weg zur Wiesn – ich freue mich jetzt mega, da zu sein! Ich freu' mich auf den Keno, freu' mich auf die Gerda – freue mich auf jeden Fall, euch mal wieder zu sehen!", hatte Marco kurz zuvor noch in seiner Instagram-Story betont.

Doch nicht nur Gerda, Keno und Marco waren Teil der feuchtfröhlichen Staffel-Reunion: Zusätzlich waren auch noch David Taylor und Fabio Halbreiter zu der Runde gestoßen! Und als wären das noch nicht genug Männer an Gerdas Seite, war Daniel Lott ebenfalls mit von der Partie, der vorheriges Jahr um das Herz von Nadine Klein (33) gekämpft hatte. Die Herren der Schöpfung hatten sich für die bayrischen Festivitäten natürlich brav in ihre Lederhosen geworfen – während das Model in einem eleganten rosa Dirndl und mit einer schicken Flechtfrisur mit Blüten verzauberte.

Instagram / keno_ruest Gerda Lewis und Keno Rüst auf dem Oktoberfest 2019

TVNOW Gerda Lewis und Marco Schmidt bei "Die Bachelorette" 2019

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, Marco Schmidt und Keno Rüst auf dem Oktoberfest 2019

