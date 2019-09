Jonathan Van Ness gibt private Einblicke! Am 24. September erscheint das erste eigene Buch des allseits beliebten TV-Stylisten. Wie er bereits angekündigt hatte, gibt er in seinen Memoiren "Over the Top" Dinge von sich preis, die selbst eingesessene Fans noch nicht über ihn wussten. Noch vor der Veröffentlichung des Buchs berichtete Jonathan nun über seinen Gesundheitszustand: Der Queer Eye-Frisör gab bekannt, HIV-positiv zu sein!

Im Interview mit The New York Times öffnete sich die Fernsehbekanntheit. "Die letzten drei Monate hatte ich jede Nacht Albträume, weil ich mich davor fürchte, mich der Menschheit gegenüber so verletzlich zu machen", offenbarte Jonathan. Dennoch gebe es einfach Probleme, die angesprochen werden müssten – so auch seine ganz persönliche Geschichte. Der 32-Jährige habe mit 25 Jahren von seiner Viruserkrankung erfahren, nachdem er während der Arbeit in Ohnmacht gefallen war. "Dieser Tag war genauso niederschmetternd, wie man es sich vorstellen würde", erklärte Jonathan in seiner Autobiografie "Over the Top".

Als Mitglied der LGBT-Community halte er es für seine Pflicht, über seine ganz privaten Hürden zu sprechen. Weil es im Rahmen der Beauty-Sendung allerdings schwierig geworden wäre, das Thema anzuschneiden, habe er sich für die Publikation seines Buchs entschieden. "Ich möchte, dass Menschen verstehen, dass sie niemals zu gebrochen sind, um wieder heil gemacht zu werden", lautet die Botschaft, die Jonathan auf diesem Wege übermitteln möchte.

