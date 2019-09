Billie Eilish (17) ist aktuell in aller Munde. Die Sängerin ist gerade einmal 17 Jahre alt und trotzdem schon so erfolgreich in der Musikbranche, dass manch alter Hase lange Ohren macht. Nicht nur ihre düsteren Songs, sondern auch ihre abgefahrenen Musikvideos sorgen immer wieder für Furore. Billie macht eben alles etwas anders als andere. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die “Bad Guy”-Interpretin ein ganz besonderes Haustier hat.

Bei einem Interview im Grammy Museum sprach die Sängerin mit Fans, die sie danach fragten, wie sie damit klarkam, dass in ihrem Musikvideo zu “You Should See Me in a Crown” eine Handvoll Spinnen über ihr Gesicht und ihre Haare liefen. Darauf erklärte der berühmte Teenie ganz gelassen, wieso das für ihn kein Problem gewesen sei: “Ich habe eine Tarantel als Haustier.” Außerdem vertraute Billie dem Fan laut Variety an: “Du solltest mal vorbeikommen und sie sehen. Sie ist blau und sehr süß. Sie ist lustig. Sie wird dich nicht verletzen. Taranteln sind cool. Sie haben Persönlichkeiten.”

Die Wolfsspinne ist übrigens nicht das einzige Haustier, das Billie Gesellschaft leistet, wenn sie zwischen Konzerten und anderen diversen Terminen mal etwas Zeit zu Hause verbringt: Sie hat ebenfalls einen Hund, wie sie in der Gesprächsrunde erzählte.

Getty Images Billie Eilish in Los Angeles 2019

Getty Images Billie Eilish in Atlanta

Getty Images Billie Eilish im März 2019

