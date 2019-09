Bei diesen beiden geht es Schlag auf Schlag! Erst seit Ende Juni 2019 hat die Liebessuche für Ex-Bachelor-Kandidatin Lina Kolodochka offiziell ein Ende. Seither geht sie mit dem Profi-Fußballer Erdem Özgenç durchs Leben. Für ihn reist die schöne Blondine regelmäßig in seine Heimat – die Türkei. Wie glücklich das Paar trotz Fernbeziehung ist, zeigten sie in den vergangenen Wochen regelmäßig mit süßen Pärchenbildern im Netz. Jetzt ließ Lina sogar eine richtige Liebesbombe platzen: Erdem hielt doch tatsächlich um ihre Hand an!

Auf Instagram teilte Lina nun die freudigen Nachrichten mit einem eindeutigen Schnappschuss. Auf einem Foto zeigt die blonde Beauty einen dicken Klunker an ihrer Hand. Im Hintergrund: Ein Herz aus Kerzen – in der mittig die Anfangsbuchstaben der beiden Verliebten stehen. Dazu schrieb die Studentin: "L & E. Ich habe Ja gesagt. Ich finde keine Worte dafür…. Ich liebe dich, Erdem, mein zukünftiger Ehemann!" Damit bei ihren Followern auch kein Zweifel bleibt, versah sie den Posts noch mit Hashtags wie "#Verlobungsring" oder "#verlobt".

Schon vor einiger Zeit gab Lina bekannt, für ihren Liebsten in die Türkei auswandern zu wollen: "Wir haben bereits Pläne, wo und wie wir zusammenleben werden. Allerdings habe ich noch meine Uni in Deutschland, deswegen müssen wir schauen, wie wir alles unter einen Hut bekommen", verriet sie in ihrer Insta-Story.

Instagram / linakk Lina Kolodochkas Verlobungsring

Instagram / linakk Lina Kolodochka, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / linakk Lina Kolodochka mit Erdem Özgenç

