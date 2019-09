Jetzt gibt es Tipps vom Profi! Erst vor wenigen Wochen überreichte Gerda Lewis (26) im großen Finale von Die Bachelorette ihrem Auserwählten Keno Rüst ihre allerletzte Rose – der Projektingenieur aus Düren hatte es geschafft, das Herz der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin zu erobern. Als Paar in der Öffentlichkeit zu stehen ist allerdings nicht immer leicht – davon können auch Leonard Freier (34) und seine Caona ein Lied singen: Das raten die beiden Gerda und Keno.

"Ich denke, das Gerda und Keno jetzt in einer Zeit zusammengekommen sind, in der er wesentlich einfacher ist", verriet der 34-Jährige im Interview mit Promiflash auf der Premiere von "Mamma Mia" im Theater des Westens. Zu Beginn der Sendung sei es so gewesen, dass die Menschen nicht wussten, was auf sie zukommen würde, meinte er. Aber Gerda sei immerhin ein echter Medienprofi. "Deswegen haben die auch eine reelle Chance, wirklich glücklich zu werden", fügte er hinzu.

Von Caona gab es noch einen Tipp an Keno, der im Gegensatz zu seiner Freundin zuvor nicht in der Medienwelt zu Hause war. "Das Wichtigste ist, sich von den äußeren Einflüssen nicht beeinflussen zu lassen. Es gibt immer Klatsch und Tratsch und Menschen, die nicht immer erfreut sind, aber da einfach nicht beeinflussen lassen", lautete die Devise der Mutter der kleinen Aurora.

Bieber, Tamara Caona und Leonard Freier, 2019 in Berlin

Anzeige

Niedermüller/Breuninger Gerda Lewis und Keno Rüst beim Kinga Mathe Pop-up-Store-Opening im Breuninger Stuttgart

Anzeige

ActionPress Caona und Leonard Freier auf dem roten Teppich beim Coca Cola Energy Release, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de