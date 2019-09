Die beiden scheinen momentan unzertrennlich zu sein – die Rede ist von Gerda Lewis (26) und ihrem Auserwählten Keno Rüst! Die Influencerin und der Projektingenieur hatten nach den Dreharbeiten zu Die Bachelorette wochenlang ihre Liebe geheim halten müssen. Kein Wunder also, dass die beiden nach TV-Ausstrahlung fast jede freie Minute miteinander verbringen. Für das Paar ging es für ein Wochenende jetzt sogar gemeinsam zu Kenos Eltern, wo diese verliebten Schnappschüsse entstanden.

Dass Gerda und der Bachelorette-Finalist über beide Ohren ineinander verknallt sind, machen diese Instagram-Bilder deutlich. Während der 28-Jährige auf einem Foto seine Freundin ganz fest in den Armen hält, sieht man auf einem anderen die ineinandergeschlungenen Hände der zwei. Sie genossen die Auszeit in Kenos Heimat in Emden offenbar in vollen Zügen – und machten mit diesen Couple-Pics wohl auch den letzten Hatern den Garaus.

Wie schon zahlreiche Kuppelshow-Paare zuvor hatten sich auch Gerda und Keno PR-Vorwürfe gefallen lassen müssen. Mehr noch – der Kölnerin war unterstellt worden, ihren jetzigen Freund bereits vor Drehstart gekannt zu haben. "Das ist der größte Bullshit, den ich jemals gelesen habe", hatte die Rosenkavalierin kurz darauf nur erwidert.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Keno Rüst

Instagram / keno_ruest Keno Rüst und Gerda Lewis in Emden

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis und Keno Rüst, Bachelorette-Paar 2019

