Prinz Harry (35) kümmert sich wieder fürsorglich um den perfekten Auftritt seiner Meghan (38)! Das Paar ist aktuell zum ersten Mal mit seinem kleinen Sohn Archie Harrison auf großer Reise: Die kleine Familie besucht Südafrika. Zahlreiche öffentliche Auftritte und Foto-Sessions stehen für die Eheleute auf dem Programm – natürlich möchten sie sich da von ihrer besten Seite zeigen. Und dabei präsentiert sich der Neupapa bestens, denn er hilft seiner Liebsten sogar bei ihren Haaren – und das nicht zum ersten Mal!

Bereits im Februar beim gemeinsamen Marokko-Trip demonstrierte der Rotschopf seine hilfsbereite Seite: Als Meghan zur Begrüßung eine Kette um den Hals gelegt wurde und diese sich in ihren Strähnen verfing, befreite er sogleich behutsam den Pferdeschwanz. Und auch bei ihrem ersten öffentlichen Südafrika-Auftritt in Nyanga im September begeistert der 35-Jährige mit einer ähnlich vertrauten Geste: Während sich er und seine Partnerin für ein Gruppenbild aufstellten, konnte der achtsame Prinz nicht widerstehen – er strich Meghan kurz vor dem Foto liebevoll durch die Haare und legte sie akkurat in Position.

Harry und Meghan faszinierten die Welt während ihrer Reise auch besonders mit ihrem gefühlvollen Umgang miteinander. Die beiden zeigten sich total verliebt, strahlten sich bislang ständig liebevoll an und marschierten Händchen haltend zu ihren Auftritten.

James Whatling / MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan in Rabat

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry in Nyanga 2019

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan halten sich an den Händen

