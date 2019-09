Daniela Katzenberger (32) ist immer wieder für eine Überraschung gut! Erst kürzlich polarisierte das Reality-Sternchen mit recht freizügigen Bildern, auf denen sie nur mit einem Bikinihöschen bekleidet vor traumhaft schönen Kulissen posiert. Das Feedback ihrer Community dazu war geteilt. Nun zeigt sie sich erneut oben ohne – doch dieses Mal an einer anderen Stelle ihres Körpers. Die Kultblondine grinst mit kurzen Haaren in die Kamera!

Auf einem Instagram-Posting sieht man die Unternehmerin vor einer Poolanlage in einem weißen Bikini stehen. Dabei sticht sofort ins Auge, dass ihre auffällig wasserstoffblonden Extensions fehlen. Den Beitrag kommentiert sie mit: "Heute mal oben ohne!" Ob sie ihre Haare bei dieser Länge belassen möchte, gibt sie allerdings nicht preis. Ihre Fans jedenfalls scheinen die Typveränderung zu mögen. Ein Follower schreibt: "Das macht dich um ein paar Jahre jünger. Mir gefällt es besser!" Eine andere Userin kommentiert: "Ein Kurzhaar-Bob würde zu dir viel besser passen als deine langen Haare."

Erst in der vergangenen Woche hatte sich Dani mit einer braunen Langhaarperücke auf Social Media präsentiert. So solle sie angeblich aussehen, wenn sie nicht mehr zur Blondierung greifen würde. Die Promiflash-Leser stimmten in einer Umfrage darüber ab, welcher Look der Influencerin besser steht und hatten eine klare Meinung zu ihrem ungefärbten Haar: 2.308 von 2.582 Teilnehmern stimmten dafür, dass ihre Naturhaarfarbe besser zu ihr passen würde. Nur 274 Leser bevorzugten die blonde Mähne an der Katze.

