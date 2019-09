Läuten für Verona Pooth (51) und ihrem Franjo (50) im kommenden Jahr erneut die Hochzeitsglocken? Im Interview mit Promiflash verriet die Werbe-Ikone mit einem strahlenden Lächeln: Ihr Göttergatte und sie haben vor, ihr Ehegelübde zu erneuern – unter anderem aus diesem Grund: Als sie sich 2004 in San Diego und 2005 im Wiener Stephansdom das Jawort gaben, war ihr jüngster Sohn Rocco (8) noch nicht auf der Welt und fehlt somit auf den Hochzeitsbildern. Doch wann möchten Verona und Franjo mitsamt Anhang den großen Tag wiederholen?

"Wir haben nächstes Jahr 20 Jahre", erklärte die 51-Jährige gegenüber Promiflash – ihr bereits zwei Jahrzehnte andauerndes Liebesglück könnte also der perfekte Anlass sein, um noch einmal zu heiraten. "Wir haben uns das mal vorgenommen, so aus Spaß. Wir haben irgendwann gesagt: 'Wenn wir in 20 Jahren noch so glücklich sind und hier am Strand stehen, wäre das schön'", meinte sie weiter. Das einzige potenzielle Problemchen: die besagte Location. "Jetzt suchen wir diesen Strand wieder, wo wir damals standen", gab Verona zu.

2005 hatte Verona in einem weißen Traumkleid, das aus der Feder von Karl Lagerfeld (✝85) stammte, geheiratet. Ob Verona das Kaiserinnen-Dress des Designers noch einmal tragen wird, enthüllte sie zwar nicht, aber Söhnchen Rocco würde es gefallen. "Dein Kleid ist so schön, aber wo bin ich denn da auf den Fotos?", soll er immer wieder gefragt haben

