Danilo Cristilli weiß einfach nicht, was er will! Eigentlich ist der Fitnesskaufmann bei Love Island aktuell mit Beauty Melissa gepaart – doch so richtig scheint sein Herz nicht an der Brünetten zu hängen. In einem kürzlichen Bro-Talk gestand er seinem Kollegen Yasin nämlich noch seine Gefühle für Dijana Cvijetic, die das Kuppelformat längst verlassen musste. Für dieses Verhalten fand Dijanas beste Freundin und Ex-"Love Island"-Kandidatin Jessica Fiorini jetzt klare Worte: Das geht gar nicht!

"Auch wenn Dijana meine beste Freundin ist und ich sie über alles liebe, finde ich es schrecklich, was Danilo Melissa antut!", stellte sie nun gegenüber Promiflash klar. Er solle sich glücklich schätzen, eine derart hübsche und süße Frau an seiner Seite zu wissen. So richtig überrascht sei Jessi allerdings nicht: "Da Danilo ja schon drei Beziehungen gleichzeitig hatte, ist sein Verhalten wahrscheinlich normal für ihn", stichelte sie gegen den Islander. Abgesehen davon hätte er ihrer Meinung nach sowieso keine Chance bei Dijana.

Auch Melissa verdiene mehr als das. "Einen Mann – einen Mann, der weiß, was er will und sie auf Händen trägt! Vielleicht wäre sie ja besser bei Pietro Lombardi (27) aufgehoben", witzelte Jessica – wobei sie sich wohl auf die unverhohlene Schwärmerei des DSDS-Juroren für die Beauty bezog. Seht ihr das genauso wie Jessica? Stimmt in unsere Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / deeanaofficial Jessica Fiorini und Dijana Cvijetic

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Paar Danilo und Melissa

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Pietro Lombardi im April 2019

