Keine Chance für Pietro Lombardi (27)? Vor wenigen Tagen outete sich der Musiker nicht nur als Love Island-Fan, sondern erregte vor allem mit einem süßen Aufruf an Show-Teilnehmerin Melissa Aufsehen. Der DSDS-Star geriet auf seinem Social-Media-Kanal total ins Schwärmen und verriet, dass er die brünette Beauty gerne kennenlernen wolle. Während die Beziehung zu Inselbewohner Danilo zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz ersichtlich war, scheint die brünette Schönheit mittlerweile aber tatsächlich in festen Händen zu sein – und Pietro muss seiner Traumfrau jetzt von der Couch aus beim Knutschen zusehen.

"Ey jetzt reicht's aber... Hallo!? Also okay, das war's mit Lombardi", gibt sich der Señorita-Interpret in seiner Instagram-Story enttäuscht vor dem Fernseher. Über den Bildschirm flackern derweil innige Szenen zwischen Danilo und Pietro-Schwarm Melissa. Dass die 23-Jährige mit einem anderen Mann knutscht, gefällt dem Single-Daddy überhaupt nicht. "Ey Melissa du hättest so ein schönes Leben haben können, aber du hast alles kaputtgemacht", witzelt der Sänger weiter und wünscht sich von Moderatorin Jana Ina Zarrella (42) scherzhaft die Weiterleitung einer Botschaft: "Ich bin sehr traurig... ich bin sehr, sehr traurig."

Während die Fans sich freuen, dass Melissa und der italienische Gigolo in der Show endlich einen Schritt weitergegangen sind, hätten die Stars sich das Liebes-Glück hingegen für Pietro gewünscht. Sowohl Ex-Frau Sarah Lombardi (26) als auch Giovanni Zarrella (41) stehen hinter dem verliebten Chart-Stürmer. "Wer weiß, vielleicht klappt es ja? Ich drück' die Daumen!", zeigte sich Sarah im Gespräch mit Promiflash zuletzt hoffnungsvoll und auch von dem Musik-Kollegen gab es unterstützende Worte im Netz.

